Große Bauprojekte werden in Kürze am Campus der TU-Graz auf den Inffeldgründen abgeschlossen. Noch im Oktober werden die ersten Räumlichkeiten des Data House in der Sandgasse bezogen, am 19. November findet dann die offizielle Eröffnung statt. Bis Anfang 2023 wird laut TU Graz auch das direkt daneben liegende Silicon Austria Labs Building fertiggestellt.