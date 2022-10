Im Brauhaus Puntigam in Graz wird am Donnerstag weniger auf den nahenden Baubeginn angestoßen. Vielmehr laden die Verantwortlichen von Stadt und Holding Graz interessierte Bürger zu einem Infoabend: Von 16 bis 19 Uhr wird an diesem 6. Oktober über jene Bauarbeiten informiert, die in der Triester Straße keinen Stein auf dem anderen lassen.