Zuerst der Kahlschlag samt Wiederaufforstung, dann der Zaun: Das Odilien-Institut hat sich mit seinem Vorgehen am Waldgrundstück in Graz-Ragnitz viel Kritik eingehandelt. Jetzt geht der Fall sogar vor Gericht: Anrainer wollen ihren Weg von der Rudolfsstraße hinunter zum Ragnitzbach zurück, der nun per Zaun abgeschnitten ist.