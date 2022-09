Der Fall hatte der Polizei Rätsel aufgegeben. Ein Taxifahrer hatte vergangene Woche in der Nacht auf Donnerstag (1. September) an der Grazer Mariatroster Straße neben einem Zebrastreifen einen schwer verletzten Mann liegen gefunden. Es handelte sich um einen 39-jährigen russischen Staatsbürger, der in Graz wohnhaft ist. Aufgrund der schweren Verletzungen unter anderem im Halsbereich hatte die Polizei Fremdverschulden vermutet und Ermittlungen gestartet. Der Mann konnte aber zunächst nicht vernommen werden und wurde am LKH Graz, wohin ihn der Taxifahrer noch selbst gebracht hatte, in künstlichen Tiefschlaf versetzt.

Inzwischen konnten die Kriminalisten den 39-Jährigen befragen. Es stellte sich heraus, dass er sich die Verletzungen selbst zugefügt haben dürfte. Der Mann ist inzwischen außer Lebensgefahr, wird aber weiterhin intensivmedizinisch betreut.