Nur Verkehrsfragen werden in Graz ähnlich emotional diskutiert wie der Bauboom mit all seinen Begleitgeräuschen. Seine Begeisterung für Baukräne war mitverantwortlich dafür, dass Ex-Bürgermeister Siegfried Nagl bei der letzten Wahl abgewählt wurde. Am Mittwoch hat nun Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) – als Verantwortliche für die Stadtbaudirektion und die Stadtplanung direkte Nachfolgerin Nagls – ihre Vorstellungen für die zukünftige Stadtentwicklung präsentiert.