Eine 48-Jährige ist Freitagnachmittag auf der Puntigamer Straße im Grazer Bezirk Liebenau aus eigenem Verschulden mit ihrem Mofa in einer Linkskurve gestürzt. Sie zog sich eine schwere Verletzung am Unterschenkel zu und wurde nach der medizinischen Erstversorgung in das LKH Graz gebracht.