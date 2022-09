Der Grazer Hauptplatz wird zum größten und schönsten Leseplatz des Landes – mit Hängematten, Sitzpölstern, Stühlen und Bücherregalen. Heute wurde nämlich das "Stadtlesen" eröffnet. Bis zum Sonntag dreht sich in der Innenstadt alles um das Thema "Lesen".

Am Hauptplatz kann aus mehr als 3000 Büchern ausgewählt werden, bis Einbruch der Dunkelheit kann man dort schmökern, blättern und schauen. Am Freitag steigt der "Integrationslesetag", Menschen mit und ohne Migrationshintergrund sind dazu eingeladen, selbst verfasste Texte in ihrer Muttersprache zu präsentieren.

Der Hauptplatz als Leseort © Jürgen Fuchs

Und am Sonntag findet der "Familienlesetag" statt – mit vielen Büchern für Kinder und Jugendliche. Um 18 Uhr liest Emil Bobi aus seinem Werk "Abara da Kabar" vor.

Dazu Bürgermeisterin Elke Kahr, die die Schirmherrschaft übernommen hat: "Wenn so viele Menschen mitten in der Stadt, unter freiem Himmel, ohne Eintritt und ohne Konsumzwang, einer der schönsten Beschäftigungen nachgehen, die ich mir vorstellen kann, ist das nicht nur ein sichtbares Zeichen, dass Bücher nach wie vor Türen in viele anderen Welten öffnen, sondern auch ein Gegenpol zur Kommerzialisierung des öffentlichen Raums."