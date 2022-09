Am 1. September 1992 wurde Graz entschleunigt. Seit damals gilt auf Nebenstraßen Tempo 30. Die Frage: Wird es auch eingehalten? Ein Blick in die Statistik zeigt: Im Vorjahr wurden insgesamt 68.000 strafbare Geschwindigkeitsübertretungen in den 30er-Zonen gemessen, so Straßenamtschef Thomas Fischer. Also 68.000 Autofahrer, die 35 Euro und manchmal auch mehr zahlen mussten, weil sie zu schnell unterwegs waren.