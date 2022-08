Nach dem Kleine-Zeitung-Bericht von Anfang August kam endlich Bewegung in die Sache: Im Stiftingtal, schon an der Grenze zu Hönigtal (Gemeinde Kainbach) sind rund 70 Haushalte noch immer ohne Anschluss an das Grazer Wassernetz. Da bei einer Umfrage zum Wasseranschluss die von der Holding Graz vorgegebene Zusagen-Quote von 80 Prozent zuletzt wieder nicht erreicht wurde, hieß es auch für jene Haushalte, die dringend angeschlossen werden möchten, noch: Weiter warten. Und in Trockenzeiten - die ja immer länger werden - weiter auf "Luxus" wie Duschen und Gartengießen verzichten. "Wenn ich lese, dass in der Innenstadt Plätze gegen die Hitze mit Wasser besprüht werden, ist das für mich wie ein Hohn", sagte eine der Betroffenen, Petra Höllhuemer, zur Kleinen Zeitung.