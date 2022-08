Am 12. September ist es für rund 12.000 Mädchen und Buben aus der ganzen Steiermark so weit: Sie besuchen zum ersten Mal die Schule. Ein neuer Lebensabschnitt mit spannenden Erfahrungen und Eindrücken beginnt. In den nächsten Monaten lernen die Kleinen nicht nur schreiben, lesen und rechnen, sondern schließen auch neue Freundschaften.

Eine der steirischen Taferlklassler ist die sechsjährige Paula Marie-Luise Schießler, die in die Volksschule St. Peter am Kammersberg kommt. Für den ersten Schultag hat sie ein ganz neues Dirndl von Bekannten bekommen, die Schultasche steht schon fertig gepackt bereit. „Ich kann es nicht mehr erwarten. Besonderes freue ich mich auf meine Lehrerin Klara und auf die Schuljause, die ich mitbekomme. Ich liebe Karotten, Obst und gutes Brot“, erzählt sie.

Die Kleine Zeitung wünscht allen Taferlklasslern viel Freude beim Schulstart im September.