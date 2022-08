Endlich ist es wieder so weit: Nach einem Regenguss 2019 und zwei Jahren Corona-Ausfall wird in einer Woche wieder unter freiem Himmel getafelt. Seit zwei Jahren ist das beliebte Event praktisch ausverkauft – denn, technisch gesehen, geht am Samstag, dem 20. August 2022, jene Ausgabe der "Langen Tafel" der Genusshauptstadt über die Bühne, die eigentlich für August 2020 vorgesehen war. Die meisten Besucher, die damals Karten gekauft hatten, haben ihre Tickets behalten und sich in Geduld geübt, wie Waltraud Hutter und Dieter Hardt-Stremayr von Graz-Tourismus informieren. Nun gibt es aber die seltene Ausnahme, dass man doch noch Restkarten ergattern kann – erhältlich sind diese via Öticket online, in allen Öticket-Vorverkaufsstellen und in der Tourismusinformation in der Herrengasse 16.