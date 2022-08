Voller Begeisterung schickte dieser Tage ein Grazer frische Schnappschüsse an die Kleine Zeitung, hatte er doch am Hilmteich soeben zwei Schildkröten entdeckt. Während wir die Überraschung absolut nachvollziehen können, ist Rolf Pabeschitz überraschend gelassen: "Ja, es waren fünf Schildkröten, die jemand ausgesetzt hat. Die überwintern sogar hier", so Pabeschitz, der seit vielen Jahren den Hilmteich betreut.