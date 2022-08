Wer in Graz unterwegs ist, kann es sehen: In den letzten Wochen gab es rund um die Innere Stadt, etwa in Geidorf und St. Leonhard, viele freie Stellflächen in der Blauen Zone. Das ist natürlich in erster Linie auch eine Folge der Ferienzeit, wo Grazer urlauben, weniger Besucher in der Stadt und Studierende unterwegs sind. Doch gibt es da auch tatsächlich einen Langzeittrend, der einen Rückgang an Kurzpark-Vorgängen zeigt.