Hitze hin, Ferien her: In der Grazer Innenstadt ist von Pausen nichts zu merken – jedenfalls nicht im Handel und in der Gastronomie. Im Gegenteil: Vielerorts werden Neustarts vorbereitet oder Umbauten für frische Auftritte vorbereitet. So auch in der oberen Sporgasse: Quasi beim Karmeliterplatz ums Eck wurde soeben der Salon Yokos frisch eröffnet. "Gefrorene Träume als Snack" serviert man hier täglich von 12 bis 21 Uhr – also Frozen Yoghurt, wahlweise aus biologischer Milch oder rein pflanzlich "mit Aktivkohle". In einer Art Bausatzsystem startet man ab 2,90 Euro mit der Basisversion, um anschließend verschiedene Toppings nach Wahl nachzulegen - von Smarties über Fruchstücke bis zu Dragee Keksis. Und auf Wunsch auch mit essbaren Bechern wie Löffeln. Außerdem gibt's Shakes, Kaffee sowie Waffeln - und im Winter dann auch Milchreis.