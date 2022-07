Auch wenn sich das Wetter in den nächsten Tagen von der launischen Seite zeigen soll, der Hitze dürfte das keinen Abbruch tun: Laut Meteorologen geht es ab Donnerstag wieder in Richtung 30 Grad. Diese seit Langem anhaltenden Temperaturen sorgen in Kombination mit gelockerten Coronaregeln für einen mehr als nur regen Andrang in den Grazer Schwimmbädern.