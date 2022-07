"Wir wollen keine Betonrinne in den Fluss bauen" - mit diesen Worten erteilte Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) Anfang des Jahres den ursprünglichen Plänen für eine Surfwelle in der Mur eine endgültige Absage. Schon davor hatte Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) avisiert, man werde das von Schwarz-Blau mit 3,5 Millionen Euro budgetierte Projekt nicht weiterverfolgen. Katerstimmung in der lokalen Surfer-Community war die Folge. Sie hat seit dem Bau des Murkraftwerks in Puntigam keine Möglichkeit mehr, ihren Sport in Graz auszuüben. Ihre Welle bei der Radetzkybrücke ist Geschichte, jene bei der Erzherzog-Johann-Brücke nur an einzelnen Tagen im Jahr eine Kompromisslösung.