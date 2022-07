Der Film- und Bühnenschauspieler Peter Simonischek ist am Dienstag mit der Ehrendoktorwürde der Kunstuniversität Graz (KUG) ausgezeichnet worden. Erfolgreich war der gebürtige Steirer nicht nur als "Jedermann"-Darsteller, sondern auch in Filmen wie "Toni Erdmann" und "Herrenjahre".

Zu Simonischeks zahlreichen Auszeichnungen gehören unter anderem eine Platin-Romy für das Lebenswerk, diverse Ehrenzeichen, der Grimme-Preis und die Ehrenmitgliedschaft am Burgtheater. "Jedermann kennt Peter Simonischek als großartigen Schauspieler. Er hat auch angesichts seiner imponierenden internationalen Karriere seine Wurzeln nie vergessen. Er ist ein bedeutender Charakterdarsteller, bekennender Steirer und Familienmensch mit großem und weitem Herzen", würdigte die ehemalige Landeshauptfrau Waltraud Klasnic (ÖVP) den 75-Jährigen in ihrer Laudatio.

Es war erst das zweite Mal, dass die Kunstuniversität ein Ehrendoktorat vergab, die erste derartige Auszeichnung ging an Phil Collins. "Die Kunstuniversität Graz ist stolz darauf, ihr erstes Ehrendoktorat im Bereich Schauspiel an unseren Absolventen Peter Simonischek verleihen zu können. Sein außergewöhnlicher künstlerischer Ausdruck schöpft aus Authentizität und Integrität, damit ist er ein ideales Vorbild für unsere Studierenden", betonte Rektor Georg Schulz.

Simonischek hat an der KUG seine Ausbildung erhalten, damals trug sie noch den Namen "Akademie für Musik und darstellende Kunst". Peter Simonischek wurde am 6. August 1946 in Graz geboren und wuchs im oststeirischen Markt Hartmannsdorf auf. Er begann ein Studium auf der Technischen Hochschule in Graz, außerdem auf Wunsch seines Vaters, der Zahnarzt war, eine Zahntechniker-Ausbildung. Bald interessierte ihn aber nur mehr der Schauspielberuf, und er begann eine Ausbildung an der heutigen Kunstuniversität. Er stand auch im Grazer Schauspielhaus auf der Bühne, wohin er Jahrzehnte später zurückkehrte – etwa als Henrik Ibsens "Baumeister Solness" und in Götz Spielmanns "Imperium".

Simonischek, hier mit Verena Lercher, 2008 als "Baumeister Solness" am Grazer Schauspielhaus © Bühnen Graz/Manninger

Seit der Spielzeit 1999/2000 gehört er dem Ensemble des Wiener Burgtheaters an. Von 1979 bis 1999 war er Ensemblemitglied der Berliner Schaubühne unter der Leitung von Peter Stein und später Andrea Breth. Seine intensive Filmkarriere verlief parallel zu seiner Bühnentätigkeit. Er spielte in Axel Cortis "Herrenjahre" (1983) ebenso wie in Margarethe von Trottas "Fürchten und Lieben" (1988) oder "Gebürtig" (2002, Lukas Stepanik und Robert Schindel).

Als Toni Erdmann in Maren Ades Film feierten ihn Publikum und Kritik gleichermaßen: Eingeladen zu den Internationalen Filmfestspielen von Cannes 2016, wurde er beim Europäischen Filmpreis als "European Actor 2016" und beim 45. Festival du nouveau cinéma in Montréal als "Bester Schauspieler" ausgezeichnet.

Peter Simonischek war in erster Ehe mit Charlotte Schwab verheiratet, der gemeinsame Sohn Max Simonischek ist ebenfalls Schauspieler. Mit seiner zweiten Frau Brigitte Karner – ebenso Schauspielerin wie seine erste Frau – hat er zwei Söhne. Als Familienprojekt könnte man die Hörspiel-Produktion von Thomas Bernhards "Theatermacher" sehen, die am Samstag (9. 7.) in Ö 1 zu hören ist und im September auf CD erscheint: Simonischek ist in der Rolle des Staatsschauspielers Bruscon zu hören, ihm zur Seite stehen Ehefrau Brigitte und Sohn Kaspar, der in Linz Schauspiel studiert.