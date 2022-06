Fasching, Maibaumaufstellen und Krampuslauf. Ja, es gibt schöne Traditionen – und daneben eine, die bei Fahrgästen stets am 1. Juli auf die Stimmung drückt. Aus Sicht der Verkehrsunternehmen aber notwendig ist, um die gestiegenen Kosten abzudecken. Also ist es am Freitag wieder so weit: Die Verbundtarife steigen, über alle Kartenmodelle hinweg um durchschnittlich 3,78 Prozent. So kostet etwa die Stundenkarte fortan 2,70 statt bisher 2,50 Euro (siehe Infobox). Gut, dass es im Windschatten der Erhöhung auch traditionelle Möglichkeiten gibt, um halbwegs günstig in Bus und Tram einzusteigen: