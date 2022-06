Mit einem sanften Start mit geladenen Gästen öffnete Patrick Sommer letzten Samstag sein "Ginger" in der Mariahilferstraße. Wo einst das Bordell St. Pauli als letztes "Freudenhaus" in der Straße die Rotlicht-Stellung gehalten hat, gibt es künftig tagsüber ein Café, abends eine auf Gin spezialisierte Bar mit einem Künstler-Atelier und im ersten Stock, in den einstigen Freudenzimmern, ein Art-Hostel, wo man auch nächtigen kann.