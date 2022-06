Für die Besucherin ist es noch etwas schwer vorstellbar, was da bald stehen soll: Bretter und Werkzeug liegen beim idyllisch im Wald gelegenen Mariagrüner Pfarrhof herum, es wirkt etwas chaotisch. Ganz anders sieht das aber aus, wenn Stephan Prattes zu erzählen beginnt: Er ist Theaterprofi durch und durch, hat viele Jahre Erfahrung als Bühnenbildner und Regisseur, ist der Ausstatter der legendären Geschwister Pfister – und macht mit seinem Bruder Michael den Platz nun zum Zirkus. Hunderte Lichter in den Bäumen, ein Zirkusdach, mehrere Pagodenzelte und Kulissen sollen den Ort in eine magische Manege verwandeln. „Wir wollen Gänsehautmomente schaffen“, sagt Stephan, und Michael ergänzt: „Im Grünen, mit Vogelgezwitscher.“