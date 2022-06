Das Spirituosenfestival "About Drinks" öffnet am Freitag, den 17. Juni 2022, erstmals in der Grazer Seifenfabrik seine Pforten – und es soll zum "Gipfeltreff der vielleicht weltbesten Spirituosenherstellerinnen und –hersteller" werden, wie die Veranstalter von der HSG Events GmbH aus Baden versprechen. 76 hochprozentige Marken und Hunderte Sorten von Hochprozentigem warten darauf, verkostet und entdeckt zu werden. Neben renommierten Destillerien sind auch spannende Newcomer dabei, DJs und ein Food & Lounge Bereich runden das Programm ab.

Aus Graz sind die The Churchill Bar und die Stern Bar dabei. Neben der Kunst der Mixology stehen aber vor allem die Solo-Zutaten im Fokus: Ein Reigen illustrer Gin-, Rum-, Whisky-, Tequila- und Aperitif-Produzenten schenkt Kostproben aus.

Die Tickets für "About Drinks – das Spirituosenfestival" sind online

unter www.about-drinks.at/tickets, an der Abendkassa sowie in allen

Öticket-Vorverkaufsstellen erhältlich. Kaufen kann man "Timeslots" entweder von 14.30 bzw. 15.30 bis 19.30 Uhr oder 20 bis 0 bzw. 20.30 bis 0 Uhr. Die Karten beinhalten den Eintritt zum Festival für den gewählten Zeitraum sowie drei ausgewählte Verkostungsgutscheine. Der Garten kann – unabhängig vom gewählten Zeitslot – ganztägig besucht werden. Neben Einzelkarten werden auch Gruppentickets (5 Personen zahlen, die sechste kommt gratis hinein) angeboten.