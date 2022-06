Was bei Buchungsseiten wie Booking.com gut funktioniert, das geht auch bei einem Musikfestival: "Ausverkauft", "Nur noch 20 Karten übrig", "85 Prozent verkauft" liest man, wenn man sich den Ticketstatus des 22. springfestivals 2022 anschaut. Was Fans der beatlastigen Musik schon die Schweißperlen ins Gesicht treibt (so sie noch keine Karten haben), zaubert den Veranstaltern des Festivals für elektronische Musik in Graz ein Lächeln eben dorthin.