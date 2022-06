"Beat the City", also "schlag die Stadt", heißt es wieder in Graz: An die 4250 Mutige, darunter 750 Kinder, haben sich für den Grazathlon 2022 angemeldet, bis Samstagmittag läuft noch die Nachnennung. Bei der "härtesten Sightseeingtour der Welt", wie das Event im Untertitel heißt, gilt es, 26 Hindernisse auf rund 10 Kilometern zu bewältigen. Gleich zu Beginn im Augarten wartet ein neues Hindernis: Seile zum Hinüberhanteln, die schmerzhaft an den Sportunterricht erinnern. Weitere Stationen sind etwa die "Perfekte Welle", der "Burpee Boulevard", "Ententeich" und "Bärenhang".

Gestartet wird am Samstag um 14 Uhr in 80er-Blöcken im Augarten. Schon heute, Freitag, findet im Augarten der kürzere Junior-Grazathlon statt, bei dem auf die Nachwuchssportlerinnen und -sportler zwölf Hindernisse auf zwei Kilometern warten.

Verkehrsbehinderungen beim Grazathlon 2022

Während des Grazathlon am Samstagnachmittag kommt es zu Verkehrsbehinderungen entlang der Strecke (siehe Infobox und auch PDF im Link unten). Gesperrt sind u. a. die Kais auf der linken Murseite sowie der Radetzkybrücke. Die Holding Graz Linien müssen von 13 bis ca. 19 bzw. 20 Uhr den Ersatzverkehr für die Linien 3 und 5 nach Andritz über das Glacis umleiten. Die Linie 30 wird ganztägig über das Glacis geführt, die Linien 30, 31E, 32, 33, 35, 39, 40 und 67 umgeleitet. Mehr Infos bei den Holding Graz Linien.

Fotos vom Grazathlon 2021: