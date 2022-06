Vor allem jene, die im Pkw unterwegs sind, müssen sich am Freitag auf Verkehrsbehinderungen einstellen: Anlässlich des Tags des Verkehrs laden da nämlich ab 16 Uhr Fridays For Future Graz gemeinsam mit Move it Graz zur "Alles was rollt"-Demo. Das Ziel: ein Zeichen für eine rasche Verkehrswende und mehr Begegnungszonen für Jung und Alt in Graz zu setzen. Die Demonstration beginnt um 16 Uhr bei der Franz-Graf-Allee und fährt dann bis zur Elisabethinergasse. Dort findet eine weitere Demonstration mit ähnlichem Ziel statt: Der "Auto:Frei:Tag", laut Florian Ungerböck eine "Plattform von und für Menschen in Graz, die vor ihrer Haustüre keinen Autoverkehr mehr haben wollen", sperrt einmal monatlich eine viel befahrene Grazer Straße, um dort eine Mischung aus Kundgebung und Fest zu veranstalten. Das passiert eben am Freitagnachmittag von 16 bis 21 Uhr in der Elisabethinergasse.

Eindrücke des letzten Klimastreiks von Fridays for Future in Graz:

"Zeigen, wie schön ein Graz ohne Autos sein kann"

Beide Initiativen möchten zeigen, wie schön ein Graz ohne Autos sein kann: "Trotz der drohenden schweren Folgen der Klimakrise gibt es immer noch viel zu wenig Bewusstsein dafür, wie schön, unkompliziert und lebenswert Mobilität ohne Autos sein kann", sagt Aktivistin Alena Zöch von Fridays for Future. Und auch Ungerböck stimmt ein: "Wir wollen aufzeigen, dass es in ganz Graz ohne Autos viel schöner wäre." Dafür melde man Kundgebungen an, unterstütze sich gegenseitig und lade Nachbarinnen und Nachbarn ein, eine autofreie Straße zu erleben.

Erst letzten Freitag wurde die Grazer Luthergasse für einen "Auto:frei:tag" gesperrt:

Erhebliche Verkehrsbehinderungen

Beide Demonstrationen dürften für erhebliche Behinderungen im Straßenverkehr sorgen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der "Alles was rollt"-Demo bewegen sich ab 16.40 Uhr von der Franz-Graf-Allee über Opern- und Burgring auf die Glacisstraße und umrunden Stadtpark und Schloßberg, über den Kaiser-Franz-Josef-Kai geht es zum Andreas-Hofer-Platz, über die Radetzkybrücke zum Griesplatz und von dort (gegen 17.30 Uhr) in die Elisabethinergasse auf Höhe Nr. 21, wo der „auto:frei:tag Elisabethinergasse“ stattfindet. Es kommt auch zu zahlreichen Öffi-Umleitungen, hier die Informationen der Holding Graz.

Der „auto:frei:tag Elisabethinergasse“ sorgt am Freitag in der Zeit von ca. 15 bis ca. 22 Uhr für eine Totalsperre der Elisabethinergasse zwischen der Kernstockgasse und der Prankergasse. Hier muss die Buslinie 40 zwischen Jakominiplatz und Roseggerhaus in beiden Richtungen umgeleitet werden.

Die nächsten Auto- und Öffi-Umleitungen lassen dann nicht lange auf sich warten: Am Samstag sind für den Grazathlon in der Stadt die Kais auf der linken Murseite sowie die Radetzkybrücke gesperrt. Hier die Streckenführung als PDF, hier die Detail-Infos der Holding Graz Linien.