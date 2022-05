In diesem Fall sollte das Gepäck eher schmal ausfallen. Am 30. Juni findet nämlich der erste Airport-Run am Flughafen Graz statt. Bis zu 500 Läuferinnen und Läufer können so den Flughafen sportlich kennenlernen. Gut 5,8 Kilometer lang kann man dann in unmittelbarer Nähe zu Start- und Landebahn und bei "aktivem Flugbetrieb" laufen.