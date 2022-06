"Menschen zusammenbringen und dabei zeigen, welche Angebote es in Graz gibt": Das sind für Integrationsstadtrat Robert Krotzer und Bürgermeisterin Elke Kahr (beide KPÖ) sowie die Leiterin des Integrationsreferats Kavita Sandhu die Anliegen hinter dem neuen "Fest für alle".

Am Sonntag, dem Vatertag, kommt es zur Premiere von "Graz kommt zusammen" in der Grazer Seifenfabrik, quasi einer Erweiterung des bisherigen Fests "Graz engagiert". Mehr als 80 Vereine, Initiativen und NGOs von Integration bis Gesundheit, von Nachhaltigkeit bis psychischer Gesundheit, stellen sich auf einer "Straße der Vielfalt" vor: Diese soll dazu dienen, sich einen Überblick verschaffen zu können – aber auch für die Vernetzung zwischen den Initiativen untereinander. Dazu wird um 14 Uhr der fee-Award (freiwillig, ehrenamtlich, engagiert) vergeben. 24 Projekte wurden heuer eingereicht, drei werden am Sonntag mit einer Statue von Jugend am Werk und 700 Euro Preisgeld ausgezeichnet.

Die Grazer Seifenfabrik ist Location des "Fests für alle" © Juergen Fuchs

Livemusik und Gratisverpflegung

Von 15 bis 19 Uhr gibt es Livemusik von den Grazer Bands Masala Brass Kollektiv, Original Union Bar, Montevideo und Masta. Für Kinder gibt es ein großes Angebot an Aktivitäten mit Fratzgraz und dem Grazer Zaubertheater. Details zum Programm finden sich auch auf der städtischen Homepage.

Außerdem stellt das Integrationsreferat von 13 bis 15 Uhr Essen aus aller Welt, Süßes und alkoholfreie Getränke kostenlos zur Verfügung: "Es ist uns gerade jetzt wichtig, dass es keine finanziellen Hürden für Familien gibt", so Kahr. Nur für alkoholische Getränke müssen Gäste bezahlen.

Kosten soll das "Fest für alle" maximal 90.000 Euro und das auch nur in der Schlechtwettervariante, wie man auf Anfrage der Kleinen Zeitung betont – das Budget kommt zum Großteil aus jenem des Vorgängerfests "Graz engagiert" (50.000 Euro), das das Bürgermeisteramt mit zusätzlichen 30.000 Euro für das Catering unterstützt. Wie Kahr und Krotzer betonen, greift man - wie auch schon beim Frauenpreis - nicht auf eine externe Veranstaltungsagentur zurück, sondern organisiert das Fest selbst durch das Integrationsreferat. Bewusst habe man sich aber aus Platzgründen auf die Seifenfabrik als externen Veranstaltungsort entschieden.

ÖVP bittet zum kostenlosen Bouldern oder Minigolfen

Der Grazer ÖVP-Obmann Hohensinner, VP-Geschäftsführerin Hopper und Landesgeschäftsführer Eisel-Eiselsberg bitten zu den "Tagen des Miteinanders" © ÖVP Graz

Just am selben Wochenende lädt die Volkspartei zu den "Tagen des Miteinanders", wie sie jüngst bekannt gegeben hat. Vom 10. bis 12. Juni werden in allen 17 Bezirken je zwei Aktivitäten kostenlos angeboten. Die Palette reicht vom gemeinsamen Wandern, Tanzen oder Kochen bis hin zu Museumsbesuchen, diversen Führungen und vielen sportlichen Angeboten wie Beachvolleyball, Schwimmen, Bouldern oder Minigolf. Wer dabei sein will, muss sich vorher dafür anmelden – hier geht es zum Internetportal.

Stadtparteiobmann Kurt Hohensinner lädt alle Grazerinnen und Grazer zum Mitmachen ein: "Unser Ziel ist es seit jeher, Menschen zusammenzubringen und sie nicht gegeneinander auszuspielen. Mit den Tagen des Miteinanders tun wir genau das. Wir stärken das Miteinander in unserer Gesellschaft und fördern Gespräch und Austausch bei den verschiedensten Aktivitäten."