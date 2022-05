So etwas wie in der Nacht auf Sonntag erleben auch die Beamten im Grazer Streifendienst nicht oft. Ein 18-Jähriger hatte sich (eigenen Angaben zufolge nach einem Treffen der Tuner-Szene) mit seinem kennzeichenlosen BMW eine Verfolgungsjagd mit einem Polizeiwagen geliefert. Wie berichtet, war der Führerscheinneuling mit bis zu 160 km/h unterwegs, bis er in der Triesterstraße mit einem Taxi und einem weiteren Auto kollidierte. Der junge Obersteirer, seine Beifahrerin (19) und die beiden anderen Fahrzeuglenker wurden dabei verletzt.