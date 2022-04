"Das ist kein normaler Stromausfall": Dieser Satz fällt in der ersten Folge der neuen ORF-Serie "Alles finster", die am seit gestern läuft. Und tatsächlich stellt sich in der Serie rasch heraus, dass hinter der Finsternis in einer Gemeinde mehr steckt – nämlich ein sogenannter Blackout, also ein europaweiter Strom- und Infrastrukturausfall.