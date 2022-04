Das Aus für Grazer Traditionsunternehmen ist in den letzten Jahren regelmäßig Stoff für Schlagzeilen. Mit 2020 war etwa das Papier- und Schreibwarengeschäft Schediwy in der Sporgasse nach 82 Jahren Geschichte, die letzten 46 Jahre wurde es von Familie Wachmann geführt. 2019 schloss Juwelier Riegler nach 65 Jahren am Joanneumring seine Türen. Doch auch im Popup-Zeitalter, in dem Firmen heute auf- und morgen wieder zusperren, gibt es sie noch: Grazer Familienunternehmen mit langer Tradition, die auch nach Jahrzehnten noch Bestand haben. Mit „Schuster Schalk“ feiert einer dieser Methusalems in der Grazer Firmenlandschaft in Kürze 60. Geburtstag.