Das spektakulärste Bauprojekt ist erledigt: In beiden Nächten des vergangenen Wochenendes wurde eine Eisenbahnbrücke über die A2 errichtet. Alles lief wie geplant. Sobald es etwas wärmer wird und das Wetter beständiger, beginnen auch die Straßenbauarbeiten. In Graz geht es ab heute, 25. April, an folgenden Stellen zur Sache:

Andritzer Reichsstraße 73

Ab Montag, 25. April wird hier ein Fernwärmeanschluss errichtet. Eine Postenregelung wird jeweils ab 8.30 Uhr eingerichtet, bis 27. Mai sollte alles erledigt sein.

Brucknerstraße

In der Brucknerstraße müssen wegen einer unterirdischen Kanalsanierung auf der gesamten Länge aufgegraben Schächte geöffnet werden. Es kommt zur punktuellen Postenregelung je von 8.15 bis 16.30 Uhr; in den Einmündungsbereichen St.-Peter-Hauptstraße und Münzgrabenstraße auch Nachtarbeit von 22 bis 5.30 Uhr. Das Projekt wurde am 21. April begonnen und sollte bis 31. Juli erledigt sein.

Elisabethstraße 9-13

Weil ein privater Auftraggeber einen Autokran aufstellen muss, ist am Montag, 24. April, von 5 bis 20 Uhr nur eine Fahrspur in jede Fahrtrichtung befahrbar - zwischen 9 und 11 Uhr gibt es aber eine Postenregelung bei Bedarf.

Münzgrabenstraße 151

Im Bereich der Einsatzzentrale der Rettung muss ein Wasserschieber saniert werden, eine Postenregelgung ist abends und nachts zwischen 19.30 und 5.30 Uhr notwendig, und das vom Montag, 25. April, bis zum 6. Mai.

Plabutscherstraße

Ein Fernwärmeanschluss wird im Kreuzungsbereich mit der Grafenbergstraße gelegt. Das macht eine Postenregelung notwendig - und zwar vom 25. April bis 3. Juni.

Vorschau:

Wegen einer Kanaldeckelsanierung werden die Fahrspuren in der Grabenstraße 20-48 zusammengelegt. 2. bis 20. Mai, je 8.15 bis 16.30 Uhr

In der Körösistraße und Lange Gasse beginnt ab 2. Mai ein Großprojekt: Schienenerneuerung, Wasserleitungserneurung und Umgestaltung des Straßenraumes sind angesagt, was eine Totalsperre notwendig macht. Begonnen wird mit dem Bereich Wartingergasse bis Lange Gasse (2. Mai bis 8. Juli), danach folgt der Teil bis zur Laimburggasse (9. Juli bis 11. September). In diesem Zeitraum sind nur Zufahrten zu den Liegenschaften möglich, es gibt eine Umfahrung bei der Sperre Körösistraße in beide Richtungen über Laimburggasse - Lange Gasse - Theodor-Körner-Straße. Die Umfahrung für Radfahrer über den Radweg erfolgt über den Schwimmschulkai, der Schienenersatzverkehr wird über die Laimburggasse geführt.

Am 29. April kommt es in der Nacht von 20 bis 5 Uhr früh zu einer Totalsperre in der Unterflurtrasse des Südgürtels. Grund sind Wartungsarbeiten.