Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Rund 20 Bäume sind in einem Hinterhof der Kettensäge zum Opfer gefallen, um Platz für eine Tiefgaragen-Erweiterung zu machen. Es gibt Ersatzpflanzungen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rund 20 Bäume wurden am Montag gefällt © KK

Kreischen die Kettensägen und fallen Baumriesen, dauert es in Graz nicht lange, dass empörte Anrainer die Telefone in der Redaktion heißlaufen lassen: "Ich bin regelrecht geschockt", meldete sich die erste Anrainerin gleich nach Beginn der Fällungen. "Immer mehr Grün verschwindet in der Stadt."