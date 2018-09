Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

„Bücherwolf“ Wolfgang Wagner will sich mit den Einzelkämpfern verbünden © Preis

Eine Million Leser verlor der deutsche Sprachraum zuletzt. Jeder kämpft ums Überleben und das Internet ist nicht zu bezwingen.“ Die besten Geschichten beginnen mit einem übermächtigen Gegner, und so macht auch diese Einschätzung der Buchbranche am Anfang fast sprachlos. Doch Wolfgang Wagner vom „Bücherwolf“ in der Jakoministraße glaubt an die Kraft der Geschichten. Und an ihr gutes Ende: „Wir, die kleinen Buchläden von Graz, müssen uns jetzt vernetzen.“ Gemeinsam wolle man den Branchenriesen trotzen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.