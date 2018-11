Der Journalist Shams Ul-Haq hat ein halbes Jahr in Graz recherchiert. Seine Ergebnisse hat er in einem Buch veröffentlicht. Sie sind aufrüttelnd.

Sujet © APA

Sein Fazit hat er im Buch „Eure Gesetze interessieren uns nicht!“ niedergeschrieben. Es ist am 26. Oktober im Orell- Füssli-Verlag (256 Seiten, 18,60 Euro) erschienen. Darin zeichnet er ein Bild vom System der Radikalisierung in den europäische Moscheen. Grundsätzlich decken sich nach seiner Aussage im Buch die Eindrücke in Graz mit jenen ausMoscheen in Deutschland und in der Schweiz.

