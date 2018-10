Facebook

Laufschuhe - das Accessoire dieses Wochenende © S. Konitsch

25 Jahre Grazer Marathon - das muss gefeiert werden. Am Besten damit, dass einfach alles auf den Beinen ist. Also ziehen auch wir die Laufschuhe an und hetzen an die Tasten.

Das größte Lauffest im Süden Österreichs zelebriert sein Jubiläum heuer mit einem umfangreichen Rahmenprogramm. Mit diesem Blog halten wir Sie auf dem Laufenden, begleiten durch das vielfältige Programm, liefern Berichte, Fotoserien und Videos - alles hier auf diesem Blog. Im Laufschritt. Sehen sie selbst ...

Tag VIER

Samstag, 13.10.

10.35 Uhr: Noch wartet man hier auf den Ansturm bei der Startnummernausgabe. Viele Teilnehmer sind bereits gestern gekommen, um sich ihre Startnummern zu sichern. Heute früh ist es noch ruhig bei der Nummern- und Sackerlausgabe. Vor Ort rechnet man noch mit einem großen Ansturm heute: "Die Anmeldung läuft ja noch bis am Abend."

Ruhe vor dem Sturm: © Tengg

© Tengg Jürgen aus Mureck nimmt zum zweiten Mal teil und hat seine beiden Söhne schon bei der Ausgabe als Unterstützung dabei. "Ich hatte weniger Zeit zum Trainieren, daher wird es heuer der Viertelmarathon."

© Tengg Lukas und Bianca aus Weiz laufen ihren ersten Marathon und treten für den WSV Kathrein an. Ihre Partner wollen nicht und daher wird es "ein Paarlauf, aber kein Pärchenlauf".





Foto © Tengg Die Grazer-Staffel mit Gerhard (am Bild vertreten durch Georg: "Ich hole die Nummer ab, kann aber verletzungsbedingt leider nicht mitlaufen."), Christoph, Gottfried und Kurt ist motiviert für morgen.





9.52 Uhr: Auf geht's! Wir werfen uns für euch ins Getümmel und schauen mal beim Gigasport vorbei ...

Abmarsch! Foto © Schaupp

9.14 Uhr: Die Aufbauarbeiten sind bereits im Gange. Noch kann man viele Straßen und Strecken problemlos queren.

Die Startnummernausgabe geht ab 9.30 Uhr beim Gigasport (Kaiser Josef Kai 8/Sackstraße 7-13) weiter.

Die Absperrungen stehen bereit Foto © Schaupp

Tag DREI

Freitag, 12.10.

Achtung - ganz wichtig für Kurzentschlossene: Am Sonntag gibt es keine Startnummernausgabe mehr!

Zu einer Startnummer für den Jubiläumsmarathon kommt man heute, Freitag, noch bis 19 Uhr bei Gigasport (Gigasport Graz, Kaiser-Franz-Josef-Kai 8, 8010 Graz)!

Am Samstag den 13.10.2018 erfolgt die Ausgabe für den Bambini Sprint/Junior Marathon und den Familienlauf von 9.30 bis 12 Uhr im Gigasport Graz und ab 13 Uhr nur noch beim Infozelt im Start-/Zielgelände (Oper Graz).

Die Startnummernausgabe für den Knax Klub Bambini Sprint erfolgt ausschließlich im Knax Klub Zelt vor der Oper.

Tag ZWEI

Donnerstag, 11.10.

So, damit es alle ganz genau wissen: Das ist der STRECKENPLAN des Marathons am Sonntag, 14.10.2018.





Der Streckenplan © KK

Tag EINS

Mitttwoch, 10.10.

Beginn der Startnummerausgabe bei Gigasport. Zur Feier des Tages fand auch ein Jubiläumsfest samt Anschneiden der Jubiläumstorte statt. Das kommentierte die ehemalige Marathonläuferin Eva-Maria Gradwohl lächelnd: "Es darf immer ein Stück Kuchen sein, wenn man es auch verbraucht."

Marathon Organisator Michael Kummerer, Ski-Ass Ramona Siebenhofer, die Olympia-Läuferin Eva-Maria Gradwohl, Kleine Zeitung-Geschäftsführer Thomas Spann Foto © GEPA pictures

