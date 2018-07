GRZ-Blog vom 05. Juli 2018#GRZ-Blog: Welcher versteckter Ort ist das?

Facebook

Welcher versteckte Ort ist das mitten in Graz? © Gerald Winter-Pölsler

11:00 Uhr: Die Gemeinderäte stehen schon in den Startlöchern

Es ist die letzte Sitzung vor der Sommerpause - und sie ist vollgepackt mit Inhalt. 43 Stücke stehen auf der Tagesordnung, die sogar drei Mal erweitert wurde, dazu kommen Fragen in der Fragestunde und Dringliche Anträge. Im Fokus stehen heute vor allem: die Neugestaltung der Murufer, die schärfere Überwachung der 30er-Zonen, neue Pläne für eine umweltfreundliche Citylogistik sowie der Umbau der Kreuzung Puntigamerstraße/Puchstraße.

10:10 Uhr: Fußball für echte Helden

Heute ist noch Pause bei der Fußball-WM in Russland, da lohnt sich der Besuch am Grazer Hauptplatz doppelt. Dort kicken Obdachlose aus 14 europäischen Ländern und ringen beim Homeless-Cup um sportlichen Erfolg und soziale Stabilität. So gehts am Hauptplatz zu:

Street Football Festival: EM-Stimmung am Hauptplatz

08:00 Uhr: Rätselfrage

Nächster Teil der unregelmäßigen Serie "Bilderrätsel": Wo in Graz befindet sich diese Kirche? Kleiner Hinweis: Sie versteckt sich in einem mächtigen Innenhof, die meisten fahren aber mit der Straßenbahn daran vorbei und nehmen von diesem versteckten Ort kaum Notiz.

Foto © Gerald Winter-Pölsler