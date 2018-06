Facebook

© Mak Pavelic

10.36 Uhr: Wer will Sturm in Amsterdam sehen?

Ich! Ich! Ich!

10.31 Uhr: Für Literatur-Interessierte

In der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel geht heute zum wiederholten Male das Literaturfestival über die Bühne. Mit Franzobel ist es den Veranstaltern gelungen, einen absoluten Krösus der österreichischen Literaturszene zum Festival zu holen. Themenschwerpunkt wird bei diesem Festival - nona - der Fußball sein.

Franzobel ließt heute in Judendorf aus seinem neuen Roman "Das Floß der Medusa" Foto © Lukas Beck

9.10 Uhr: So läuft der Öffi-Streik am Montag ab

Heute noch mit der Bim zur Arbeit. Wie schaut's aber am Montag aus? An diesem Tag wird nämlich im öffentlichen Verkehr in Graz teilweise gestreikt. So wirken sich die Betriebsversammlungen von ÖBB und Graz Linien auf Zug, Bim und Co aus.

9.00 Uhr: Heute schon über Architektur gestolpert?

Guten Morgen aus der Redaktion. Aber schon in der Früh - gerade an einem Freitag - sollte man sich Gedanken zur Nachmittags- bzw. Abendgestaltung machen. Hier eine Möglichkeit: Die Fakultät für Architektur der TU Graz feiert heute das Semesterende und bittet bei freiem Eintritt zu einem Fest mit Ausstellungen, Musik und fachspezifischen Themen-Touren.