© Keplerspatzen

16:07 Singend in den Abend

Bereits auf der Suche nach einer Abendunterhaltung? Die Grazer Keplerspatzen beenden heute ihr Jubiläumsjahr mit einem großen Konzert in der Barmherzigenkirche in Graz. Gesunden werden Spirituals wie "I'm Gonna Sing" und "You Better Mind" - Beginn: 19:30 Uhr

15:20 Auch schon in die Gasse geschaut?

Impressionen vom kleinen Straßenfest "Gasse Schau(n)" heute zwischen Hans-Sachs-Gasse und Tummeplatz:

Ein Beitrag geteilt von So richtig echt (@grazerinnenstadt) am Jun 28, 2018 um 6:26 PDT

14:30 Aufregung um Öffi-Streik

Die Verkehrsstadträtin Elke Kahr "erklärt sich solidarisch mit der Betriebsversammlung bei den Grazer Linien" und empört damit viele bei ÖVP und FPÖ. Mehr dazu hier

13:10 Jubiläum für Brillenmacher

Aller guten Dinge sind...? Das Grazer Brillenquartier in der Hans-Sachs-Gasse feierte gestern seinen dritten Geburtstag.

Christian Potisk, Geschäftsführer des Brillenquartiers, mit seinen Mitarbeiterinnen Foto © Phillip Podesser

12:34 Olympia in Graz realistisch?

Mit Neuigkeiten zu einem strittigen Thema geht es in den Nachmittag: Die Machbarkeitsstudie liegt vor. Auf dem 120-seitigen Papier wurden Kosten und Risiken des Projekts abgebogen. Das wichtigste Ergebnis: Mit einem Budget von 1,137 Milliarden Euro wäre die Großveranstaltung in Graz, Schladming und Co ohne öffentliche Gelder möglich. Mehr Details und einen Livestream gibt es hier.

11:13 Mittagspause beim Straßenfest

Trotz Regens startet heute ab 12:00 Uhr das Straßenfest "Gasse Schau(n)" in der Hans-Sachs-Gasse, der Bürgergasse und am Tummelplatz. Zahlreiche Aktionen und Gewinnspiele warten auf alle, die vorbeischauen.

9:45 Mit gemietetem Bagger auf und davon

Ein kurioser Diebstahl für zwischendurch: Mit einer Scheinfirma brachte ein 29jähriger eine Maschinenverleihfirma um einen Bagger. Jetzt wird europaweit nach ihm gefahndet. Mehr dazu hier.

8:00 Regennasser Start

Grau in grau heute alles vor den Fenstern. Aber bevor es mutig über die nassen Straßen und durch den dichten Regen zur Arbeit geht, Zeit für einen warmen Kaffee - und vielleicht ein paar Fotos dazu? Die Kleine Zeitung hat sich auf die Jagd nach den ungewöhnlichsten, denkmalgeschützen Objekten der Landeshauptstadt gemacht. Durchklicken lohnt.

Graz: Denkmalschutz sorgt für Überraschungen Werbetafel Eine der vier unter Denkmalschutz stehenden Werbetafeln an den Grazer Grünflächen. Michael Schäfl Stadtmauerrest Der Rest vom Stadtmauerrest. Michael Schäfl Murzaun Der Murzaun entlang des Marburger Kais. Michael Schäfl Gehsteig-Geländer Das Geländer entlang des Kaiser-Franz-Josef-Kais ist nicht nur beliebter Fahrrad-Abstellplatz, sondern nebenbei auch denkmalgeschützt. Michael Schäfl Tabakkiosk Aus der Kategorie "Das hätten Sie wohl nicht gedacht!": der Tabakkiosk am Joanneumring. Michael Schäfl Wehrturm Franziskanerkloster Vom ehemaligen Wehrturm des Franziskanerklosters blieb wenig über. Michael Schäfl Schlossbergbahn Die am 25. November 1894 eröffnete und von den Grazer Linien betriebene Bahn scheint bereits 1528 in Aufzeichnungen auf, damals jedoch ausschließlich zur Materialbeförderung. Michael Schäfl Chinesischer Pavillon Am Schlossberg spendet der Chinesische Pavillon müden Bergsteigern einen Unterschlupf zur Rast. Auch er steht unter Denkmalschutz. Michael Schäfl Wetterhäuschen Bleiben wir gleich am Schlossberg. Das sogenannte Wetterhäuschen am Hochplateau wurde im Jahr 1955 errichtet. Michael Schäfl Bischofsstuhl Tausende Male vorbeigelaufen und nie bemerkt. So sieht das traurige Schicksal des Bischofsstuhls am Grazer Schlossberg aus. Derweil verstarb 1796, der Legende nach, der nach 40-jähriger Haft aus den Kerkern des Schlossbergs entlassene Bischof Graf Nádasdy hier. Michael Schäfl Parklaterne Die Parklaternen am Grazer Schlossberg stehen ebenso unter Denkmalschutz. Michael Schäfl Murgeländer Am Fuße des Schlossbergs, am Kaiser-Franz-Josef-Kai, findet sich die nächste denkmalgeschützte Fußgänger-Begrenzung. Michael Schäfl Mittelalterliche Gassenanlage Die Gasse aus dem Mittelalter mit den charakteristischen Schwibbögen ist den meisten Grazern wohl besser als Pomeranzengasse bekannt. Michael Schäfl Straßenlaterne Die insgesamt acht Lichtmasten am Eisernen Tor dürfen sich ebenso mit dem Prädikat "unter Denkmalschutz" schmücken. Michael Schäfl Tabakkiosk Auf den ersten Blick erscheint der Kiosk als wenig denkmalwürdig. Fakt ist aber: Der Bau ist denkmalgeschützt. Seit 1928 steht die Stahlkonstruktion schon an Ort und Stelle. 90 Jahr alt und dennoch rostfrei, Gratulation. Michael Schäfl 1/15