Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das neue Album kommt! © KK

14.20 Uhr: Rock in Gratwein-Straßengel

In knapp drei Stunden startet die dritte Ausgabe des Parksidefestival am Judendorfer Hauptplatz. Zahlreiche Band, ein Kids-Corner und das ein oder andere Bier warten dort auf die Besucher. Auch wir sind vor Ort! Also: Vorbeikommen & die Musik genießen!

Hier der Timetabel für heute:

14.09 Uhr: Das leidige Thema "Baustellen"

Sommerbaustellen in der Steiermark: Von Ost bis West in Graz und bei Leibnitz wird in den Ferien auf der Autobahn gearbeitet.

12.00 Uhr: Punkt 12! Zeit für Musik aus Österreich

Die Band Granada fand mit Mundart-gute-Laune-Pop in Österreich und Deutschland schon viele "Sportfreunde". Mit dem zweiten Album "Ge bitte" setzen die fünf Musiker zum großen Sprung an.

Reinhören lohnt sich übrigens... auch für Skeptiker!