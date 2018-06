Facebook

© Fotolia

11.45 Uhr: Ha, die Grazer Perchten im US-TV!

Oscarpreisträger Christoph Walz hat ja vor einiger Zeit in der "Tonight"-Show von US-Talkmaster Jimmy Fallon den erstauten Zuschauern die österreichischen Krampusse näher gebracht. Jetzt schafften es die zotteligen Gesellen - genauer gesagt, Szenen vom Grazer Perchtenlauf - in die Show von Jimmy Kimmel. Was man bei Graz-Tourismus dazu sagt...

10.23 Uhr: Dieser Sommer wird märchenhaft

Der Eventsommer steht vor der Tür. Und der hält auch für Familien wieder Einiges bereit. Eine Vorschau auf die heurige Produktion des Märchensommers gab es heute im Hof des Priesterseminars. So viel können wir schon verraten: Diesmal steh der "Zauberer von Oz" auf dem Programm.

8.30 Uhr: Good News aus Wien

... haben Bürgermeister Siegfried Nagl und sein Vize Mario Eustacchio gestern mitgebracht. Verkehrsminister Norbert Hofer soll einen mit 50 Millionen Euro dotierten Topf für Öffi-Projekte in den Landeshauptstädten angekündigt haben. Nachdem das Geld anhand eines Bevölkerungsschlüssels aufgeteilt wird, rechnen die Stadtregierer damit, dass vom Bund jährlich mindestens 15 Millionen Euro in Grazer ÖV-Projekte fließen. Wir sagen: Top!

Bleibt nur die Frage: Warum man die Presse gestern mit der Eröffnung der umgebauten Pass- und Urkundenservicestelle unterhielt, eine Pressekonferenz zu diesem Millionencoup jedoch nicht auf dem Programm stand?

