Graz - aber wo in Graz? © Andrea Rieger

14:45 Uhr: Neues Bilderrätsel

Ja, das gestrige Unwetter dominiert auch heute die lokale Berichterstattung. So sehr, dass ich erst jetzt den Wahnsinn mitbekomme, den die Spanier zwei Tage vor der WM aufführen. Unfassbar, wie sich ein Co-Favorit selbst demontiert. Sag ich jetzt mal so als Laie. Aber ich schweife ab: Eigentlich wollte ich Teil 2 der neuen, losen Serie der "versteckten Orte" anbringen. Also: Wer weiß, wo in Graz das ist?

Ja, das ist in Graz. Und sogar an einer Stelle, an der man durchaus oft vorbei kommen kann... © Andrea Rieger

12:37 Uhr: Sperren bleiben großteils aufrecht

Der Stadtpark bleibt bis jedenfalls Sonntag gesperrt. Das hat Bürgermeister Siegfried Nagl mit den Sicherheitsexperten der Stadt Graz festgelegt. Auch der Schloßberg bleibt im Prinzip zu, einzig die Schloßbergbahn fährt ab 14 Uhr wieder, um dem Schloßberg-Restaurant einen Zugang zu verschaffen. Alle Infos gibt es hier.

11:25 Uhr: Bis zu 140 km/h

Es war einordentlicher Sturm, der gestern durch Graz fegte. In der Kärntnerstraße wurde der Spitzenwert mit 140 km/h gemessen. Und für heute drohen neue Unwetter, wenngleich sie nicht so heftig ausfallen sollen.

08:53 Uhr: Schule, Hotels, Baustellen betroffen

"Ein Teil der Truppe hat die ganze Nacht durchgearbeitet", sagt Holding Graz-Sprecher Gerald Zaczek-Pichler. Der Großteil hat zwar kurz nach Mitternacht aufgehört, ist dafür heute bereits wieder am Arbeiten. Betroffen sind Schulen, Hotels und Großbaustellen. Vor der Volksschule Brockmann wurde ein Baumriese entwurzelt, das Parkhotel kämpfte gestern Abend wie so viele andere mit zeitweisen Stromausfall. Bei der Baustelle für den Zentralen Speicherkanal legte sich ein Baum quer über die angelegte Straße im Flussbett.

Baustelle Zentraler Speicherkanal © Christian Penz

VS Brockmann © Christian Penz

08:00 Uhr: Am Tag nach dem Unwetter

Die Sonne blinzelt heute schon seit kurz vor 6 Uhr vom Himmel, ganz so, als wäre nichts gewesen. Als wäre gestern Abend kein extremes Unwetter über Graz hinweggefegt, als hätte nicht ein 26-Jähriger im Grazer Stadtpark sein Leben verloren, weil er von einem Baum erschlagen wurde, als wären nicht zahllose Straßen vorübergehend blockiert gewesen, als wären nicht mehrere Stromleitungen gekappt worden.

Neben der Sonne verdanken wir das übrigens dem Einsatz der Einsatzkräfte von Polizei, Rettung, Feuerwehr und Holding, die bis in die späte Nacht hinein die Folgen des kurzen, aber heftigen Unwetters beseitigt haben - und die auch heute wieder gefragt sein werden.

Wie ist jetzt weitergeht? Wir halten Euch hier auf dem Laufenden.

