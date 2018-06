Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Michael Saria

15:45 Uhr:

Auch vom Graz-Blog aus. Gratuliere an den unfassbaren Dominic Thiem, der soeben ins Finale der French Open einzog.



Dominic Thiem im Finale Foto © AP

15:00 Uhr:

Auch kulinarisch wird beim GAK in Weinzödl gefeiert. Die Firma Sorger präsentiert heute rund um die Grillstände des Club 1902 seine Sweet Chilli Ligarocker Bratwurst. Mahlzeit!

14:00 Uhr:

Meisterfeier!

Für die GAK-Party in Weinzödl, die heute ab 19 Uhr startet, gibt es nur noch 200 Restkarten - und zwar ab 16.30 Uhr an der Tageskassa. Reservierungen sind nicht möglich, first come, first serve.

Zur Erinnerung: Das Match gegen Bad Radkersburg ist heute nur noch Formsache, der GAK ist Fixaufsteiger in die Regionalliga.

Wie Rote feiern Foto © © Richard Purgstaller

12:00 Uhr:

Daniel Erler mit einem coolen pic vom Schloßberg

10.00 Uhr:

Der Grazer Krimi-Autor Reinhard Kleindl schickte uns dieses Bild vor seinem Tauchgang auf der Soboth. Wir finden, seine Lektüre ist perfekt.

Reinhard Kleindl auf der Soboth Foto © KK

8.30 Uhr:

Schönen guten Morgen allerseits! Das Motto des unten stehenden Fotos - gesehen bei Martin Auer am Grazer Hauptplatz - möge am heutigen Freitag für alle gelten, die es und ihn (den Kaffee) brauchen können. Vor allem für jene Autolenker, die heute Früh ein wenig im Stau stehen.

Gesehen bei Martin Auer am Grazer Hauptplatz Foto © Michael Saria