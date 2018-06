Facebook

© Jürgen Fuchs

10 Uhr:

Promi-Alarm in Graz: Kollege Didi Hubmann steigt von Frankfurt kommend auf dem Grazer Flughafen aus - da spaziert ein Hollywoodstar so mir nichts, dir nichts neben ihm her.

7.50 Uhr:

Schönen guten Morgen! Auch wenn ich mit einem Erlebnis zum Kopfschütteln gestartet bin: In der Stiftingtalstraße setzt der Autolenker vor mir zum Überholen an - und zwar sowohl den Pkw vor ihm als auch den bereits aus der Haltestelle ausfahrenden Linienbus vor diesem Pkw. Jedenfalls eine ziemlich enge und gefährliche Kiste, weil auch schon ein anderes Fahrzeug entgegenkommt. Also gibt der gute Mann Gas und kommt gerade noch vor dem Bus wieder in die Spur. Warum auch immer er es so eilig hat - möge er es den Rest des Tages ruhiger angehen!

