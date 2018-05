Facebook

© Michael Saria

7.30 Uhr:

Schönen guten Morgen allerseits! Zwei marketingtechnische Punktlandungen auf einen Streich: Während ich mich zum Hotel Novapark in die Grazer Fischeraustraße aufmache, weil da in der Nacht auf heute eine ausgewachsene Boeing "gelandet" ist, komme ich auf Höhe Grazerstraße an einem riesigen Bademantel vorbei. Er gehört zu einem elektronischen Plakat, das wiederum zum Hotel Pierer gehört. Werbung ist auch nicht mehr das, was sie einmal war :-)!

Die etwas andere Werbung Foto © Michael Saria