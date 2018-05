Facebook

Gusto auf Salat? Feiner, kleiner und schräger "Garten" beim Ortweinplatz © Gerald Winter-Pölsler

09:13 Uhr: Citymaut oder: Here we go again

Was bringt ein Citymaut? Bringt es überhaupt was oder sollen wir uns das alles sparen? Die Debatte, die in Graz (zum wiederholten Male) vor rund zwei Wochen geführt wurde, hebt nun in Wien an. Wobei: Das Grazer Modell, das immerhin von Experten berechnet wurde, und der Wiener Vassilakou-Vorstoß unterscheiden sich in einem zentralem Punkt. In welchem? Hier entlang.

08:00 Uhr: So geht Urban Gardening

Gärten gibts, die gibts gar nicht. Am Ortweinplatz hegt und pflegt ein Anrainer einen Vorgarten der besonderen Art: Aus aufgeschnittenen Plastikflaschen wächst Salat, in einer alten Schublade sprießen Kräuter - und zum Drüberstreuen laden alte Sessel zu einer Rast ein. Und all das in einer Gegend, wo es sonst nur grauen Asphalt gibt. So geht Urban Gardening!

Foto © Gerald Winter-Pölsler