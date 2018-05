Facebook

© Daniela Grössing

10.05 Uhr: Ausgebremst

Das nennt man wohl ausgebremst. Motiviert stieg der Kollege heute früh aufs Rad, das Auto blieb in der Garage. Auch Mann fühlt schließlich die Badehosensaison kommen, das Monster Feinstaub will ebenfalls gezähmt werden. Und dann das: Kein Weiterkommen am Ende der Exerzierplatzgasse, dort werden heute Bäume geschnitten. Die Zufahrt zum Murradweg - gesperrt. Da geht noch was, liebe Holding Graz! Unser Vorschlag: Eine Hinweistafel an der Ecke zur Augasse und nicht erst dort, wo Radfahrer "anstehen" und wieder umdrehen müssen.

9.03 Uhr: Genervte Meteorologen

Wie das Wetter heute wird? Da zucken selbst erfahrene Meteorologen mit den Schultern. Wirklich wetterbestimmende Tief- und Hochdruckgebiete fehlen. Vor Schauern und Gewittern in Sicherheit wiegen darf man sich insbesondere am Vormittag und über Mittag. Später folgen ein paar lokale Schauer nach, speziell im Berg- und Hügelland. "Wo genau, weiß allerdings kein Mensch", meint etwa der wegen dieser extrem schwierigen Wetterlage ziemlich genervte Meteorologe Werner Troger. Tipp des Tages: Werfen Sie heute besser einen prüfenden Blick zum Himmel als in ihre Wetter-App ;-)

