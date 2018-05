Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Endlich wieder Sonne! © Jürgen Fuchs

8:30 Uhr: Aufstehen und durchatmen?

Am Morgen das Fenster aufreißen und tief durchatmen, so beginnt man den Tag ein wenig bewusster, manche meinen auch gesünder. Heute fällt das noch ein bisschen leichte, das Wochenende steht vor der Tür. Auch Allergiker können langsam wieder aufatmen, die Pollenbelastung lässt allmählich nach. Ob tiefes Einatmen in den kommenden Feinstaubsaisonen angenehm sein wird, hängt wohl auch davon ab welche Auswirkung die lange erwartete Feinstaub-Studie auf die politische Debatte hat.