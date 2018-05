Facebook

Endlich wieder Sonne! © Jürgen Fuchs

8:45 Uhr - Der Regen macht (kurz) Pause

Auch wenn es in der Früh heute noch frisch ist: endlich lässt sich die Sonne wieder blicken. Wer sie genießen möchte, sollte allerdings darauf schauen, dass sein Arbeitstag nicht allzulange dauert. Ein Blick auf die Wetterkarten zeigt: Der nächste Regen wird nicht lange auf sich warten lassen. Die Obersteirer sind ärmer dran, da regnet es schon am Vormittag. Am Nachmittag muss man auch in Graz damit rechnen, dass die Wolkendecke sich wieder schließt und man einen Regenschirm braucht.