© GEPA pictures

15 Uhr:

Während der Regen bei vielen von uns bloß auf die Stimmung drückt, fällt anderswo ein ganzes Fußballmatch aus - weil eben ins Wasser: So hat der GAK soeben vermeldet, dass das für heute angesetzte Spiel gegen Mettersdorf abgesagt werden muss. Ersatztermin: 22. Mai.

Der GAK vermeldet die Absage des Spiels © Screenshot Facebook

12 Uhr:

Berufstätige Grazer, aufgepasst: Mehr denn je kann man heuer auch am Abend zwischen Erdbeeren und Krauthäuptel und Radieschen gustieren. Denn die Waren der Grazer Bauernmärkte stehen in diesem Jahr teils sogar bis 19 Uhr bereit.

Gustieren auf den Grazer Bauernmärkten Foto © Jürgen Fuchs

10.30 Uhr:

Hätten Sie es gewusst? Ich gestehe: ich nicht. Was macht man als Autolenker, wenn man in einen Tunnel reinfährt und ein paar Hundert Meter vorne etwas brennt? In der Nacht auf Montag, beim Brand im Grazer Plabutschtunnel, hat sich jedenfalls nur eine Autofahrerin korrekt verhalten.

Plabutschtunnel: Kleinlaster brannte aus Foto © BF Graz

9 Uhr:

Es hat die Nacht quasi durchgewaschelt und auch an diesem Dienstagmorgen empfängt uns ein Am-besten-dreh-ich-mich-im-Bett-noch-einmal-auf-die-andere-Seite-Wetter. Vielleicht als kleiner Trost: Es geht heute auch anderen so. In Rom zum Beispiel nieselt es auch und auf Ibiza wird man beim Tanzen heute ebenfalls ein wenig nass. Vom leichten Nieselregen. Bei nur 17 Grad. Eben.