Herrengasse © Preis

15:00

Und weils jetzt wieder hell wird - ein kleiner Beitrag zum heutigen Internationalen Tag des Lichts ;-)

14:45

Es ist soweit...

Leider... Foto © Preis

13:40

Noch geht`s - aber von Westen her ziehen jetzt schon deutlich schwarze Wolken heran...

Herrengasse Foto © Preis

12.15

Landesrat Anton Lang freute sich über die wärmeren Temperaturen in Graz. "In Leoben hat es heute in der Früh nur acht Grad gehabt." Ein bisserl warm ist ihm dann ohnehin geworden, denn im Rahmen einer Grazathlon-Präsentation stellte er auch ein neues Hindernis vor - fast fachgerecht.

Landesrat Anton Lang © Preis

10:15

So, jetzt ist der Sonntagsbeitrag über eine Grazer Autorin auch fertig. Ein Romandebüt, das von einem Berg handelt. Mehr darüber am Sonntag um 14 Uhr auf www.kleinezeitung.at/graz ;-)

9:30

Im Kriminalmuseum wird alles daran gesetzt, im Juni die Neueröffnung zu feiern. Wir werfen einen ersten Blick ins Museum - und freuen uns schon auf die Eröffnung! Noch ist das Kriminalmuseum eine Baustelle Foto © Gether

8:30

Guten Morgen! Und gleich vorweg - raus ins Freie solange es noch geht! Reinhard Prugger von den meteoexperts kündigt Regen für den Nachmittag bzw. Abend an. Viel wärmer als 20 Grad wird es nicht.

Kurzum: Perfektes Übergangswetter!