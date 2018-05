Facebook

Regentopfen auf der Schloßberg-Webcam © Webcam Stadt Graz

9 Uhr:

Es hat die Nacht quasi durchgewaschelt und auch an diesem Dienstagmorgen empfängt uns ein Am-besten-dreh-ich-mich-im-Bett-noch-einmal-auf-die-andere-Seite-Wetter. Vielleicht als kleiner Trost: Es geht heute auch anderen so. In Rom zum Beispiel nieselt es auch und auf Ibiza wird man beim Tanzen heute ebenfalls ein wenig nass. Vom leichten Nieselregen. Bei nur 17 Grad. Eben.